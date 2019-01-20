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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:35
Искатель написав:
Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?
Пару раз так делал - не снимали.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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ramaz
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:38
ramaz написав: Искатель написав:
Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?
Пару раз так делал - не снимали.
Под новый год что угодно может произойти. По этому все закрыл еще 29 числа.
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vpchelko
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:45
ramaz написав: Искатель написав:
Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?
Пару раз так делал - не снимали.
Именно КБО расплачивались? Т.к. по разным картам тарифы отличаются.
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Искатель
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:52
Искатель написав: ramaz написав: Искатель написав:
Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?
Пару раз так делал - не снимали.
Именно КБО расплачивались? Т.к. по разным картам тарифы отличаются.
Да, КБО.
Но vpchelko
прав, под новый год могут быть "сюрпризы" от банка.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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ramaz
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:03
Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.
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Vorlon
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:07
Vorlon написав:
Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.
Может и не проведут... но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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ramaz
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:14
ramaz написав: Vorlon написав:
Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.
Может и не проведут... но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.
Совершенно верно! Речь именно об этом
Кормить банк на ровном месте совсем не хочется.
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Искатель
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:16
ramaz написав:
но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.
Не пишите чушь - 25 грн. насчитывается в случае наличия проведённой по счёту задолженности! Искатель
А, ну-ну, успехов!
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Vorlon
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:50
Искатель написав:
Зашел я сегодня в "Сильпо" и задумался. По New Card в этом месяце выбраны 500 грн полностью (кешбэк). По Карт Бланш Онлайн - вывел в ноль, чтобы не платить 25 грн на ровном месте.
.. Пришлось доставать Б5 из кошелька...
Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?
что за траты то по КБО что на 25 грн смотрите? смысл начинать тогда карту юзать?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:28
anis написав:
что за траты то по КБО что на 25 грн смотрите? смысл начинать тогда карту юзать?
Ну положем обороты нормальные - ровно 10к в месяц. И пока ставки на текущих счетах были хотя бы повыше 10 % я и сам стабильно имел тут задолженность в 20к. Но вот сейчас и ставки стали дерьмо и это постоянное смыкание 25 грн. А потм еще и несколько гривен с копейками, которые постоянно растут и чтобы прекратить их рост надо выводить карту в 0... А я еще и учет веду скурпулезный - чоо куда и сколько. И мне потом чтобы разнести эти копейки - только время тратится. И хотя идейка мне еще и в декабре долила 10.4 к лимиту -я для себя принял решение, что хватит их кормить и постоянно отвлекаться на 25+ еще несколько гривен с копейками. Перехожу в секту "0 долга на последний рабочий день месяца". И перешел
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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