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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1899190019011902>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:35

Re: Идея Банк

  Искатель написав:Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?

Пару раз так делал - не снимали.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:38

  ramaz написав:
  Искатель написав:Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?

Пару раз так делал - не снимали.

Под новый год что угодно может произойти. По этому все закрыл еще 29 числа.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:45

  ramaz написав:
  Искатель написав:Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?

Пару раз так делал - не снимали.

Именно КБО расплачивались? Т.к. по разным картам тарифы отличаются.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:52

  Искатель написав:
  ramaz написав:
  Искатель написав:Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?

Пару раз так делал - не снимали.

Именно КБО расплачивались? Т.к. по разным картам тарифы отличаются.

Да, КБО.
Но vpchelko прав, под новый год могут быть "сюрпризы" от банка.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:03

Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:07

  Vorlon написав:Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.

Может и не проведут... но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:14

  ramaz написав:
  Vorlon написав:Коллеги, не тормозите - сегодняшние оплаты точно не проведут этим же днём. Вчерашние разве что.

Может и не проведут... но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.

Совершенно верно! Речь именно об этом :) Кормить банк на ровном месте совсем не хочется.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:16

  ramaz написав:но на 25 грн постричь могут. Праздник все-таки.

Не пишите чушь - 25 грн. насчитывается в случае наличия проведённой по счёту задолженности! :twisted:

Искатель
А, ну-ну, успехов!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:50

  Искатель написав:Зашел я сегодня в "Сильпо" и задумался. По New Card в этом месяце выбраны 500 грн полностью (кешбэк). По Карт Бланш Онлайн - вывел в ноль, чтобы не платить 25 грн на ровном месте... Пришлось доставать Б5 из кошелька...

Вопрос: если заплатить 31-го, снимут 25 грн или нет? Просто любопытно. Ведь проводка будет уже в январе... Но по факту минус по карте будет.
Никто не проверял?

что за траты то по КБО что на 25 грн смотрите? смысл начинать тогда карту юзать?
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  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:28

  anis написав:что за траты то по КБО что на 25 грн смотрите? смысл начинать тогда карту юзать?

Ну положем обороты нормальные - ровно 10к в месяц. И пока ставки на текущих счетах были хотя бы повыше 10 % я и сам стабильно имел тут задолженность в 20к. Но вот сейчас и ставки стали дерьмо и это постоянное смыкание 25 грн. А потм еще и несколько гривен с копейками, которые постоянно растут и чтобы прекратить их рост надо выводить карту в 0... А я еще и учет веду скурпулезный - чоо куда и сколько. И мне потом чтобы разнести эти копейки - только время тратится. И хотя идейка мне еще и в декабре долила 10.4 к лимиту -я для себя принял решение, что хватит их кормить и постоянно отвлекаться на 25+ еще несколько гривен с копейками. Перехожу в секту "0 долга на последний рабочий день месяца". И перешел ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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