Додано: Чет 31 гру, 2020 14:28

anis написав: что за траты то по КБО что на 25 грн смотрите? смысл начинать тогда карту юзать? что за траты то по КБО что на 25 грн смотрите? смысл начинать тогда карту юзать?

Ну положем обороты нормальные - ровно 10к в месяц. И пока ставки на текущих счетах были хотя бы повыше 10 % я и сам стабильно имел тут задолженность в 20к. Но вот сейчас и ставки стали дерьмо и это постоянное смыкание 25 грн. А потм еще и несколько гривен с копейками, которые постоянно растут и чтобы прекратить их рост надо выводить карту в 0... А я еще и учет веду скурпулезный - чоо куда и сколько. И мне потом чтобы разнести эти копейки - только время тратится. И хотя идейка мне еще и в декабре долила 10.4 к лимиту -я для себя принял решение, что хватит их кормить и постоянно отвлекаться на 25+ еще несколько гривен с копейками. Перехожу в секту "0 долга на последний рабочий день месяца". И перешел