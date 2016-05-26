Форвард ещё пока можно для связки с КБО использовать.
А так о.карт, но наверное она и так имеется
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:33
Re: Идея Банк
Форвард ещё пока можно для связки с КБО использовать.
А так о.карт, но наверное она и так имеется
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:55
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