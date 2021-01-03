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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1899190019011902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:33

Re: Идея Банк

Форвард ещё пока можно для связки с КБО использовать.
А так о.карт, но наверное она и так имеется
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:55

  Flamingo написав: Перехожу в секту "0 долга на последний рабочий день месяца". И перешел ;)

Цей маніфест стосується тільки ж КБО?

По Окарті витрати грудня коли погашаємо?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 01:57

  KVV написав:
  Flamingo написав: Перехожу в секту "0 долга на последний рабочий день месяца". И перешел ;)

Цей маніфест стосується тільки ж КБО?

По Окарті витрати грудня коли погашаємо?

Розрахункова дата лиш Вам відома (можна глянути у застосунку). Ні сект, ні культів, ні фракцій за бублик-карткою не передбачено.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:19

  klug написав:Розрахункова дата лиш Вам відома (можна глянути у застосунку). Ні сект, ні культів, ні фракцій за бублик-карткою не передбачено.

В мене вона 5е число.

Завжди гасив витрати попереднього місяця до 5го бо ліміту не вистачало, а тепер мені підлили і от думаю гаситись до 05.01. чи до 05.02.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:22

Re: Идея Банк

  KVV написав:от думаю гаситись до 05.01. чи до 05.02.

Так а что тут думать? До 05.02. Да и раньше можно было же не в 0 гаситься, а частично.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:02

Re: Идея Банк

По КакртБланжу только что КБ прилетел :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:09

Re: Идея Банк

Капнув кешбек по КБО, подібно ідея перейшла на виплату в 1 робочий день місяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:11

Re: Идея Банк

Ой+ написав:Капнув кешбек по КБО, подібно ідея перейшла на виплату в 1 робочий день місяця.
Кроме о.карт уже давно так
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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