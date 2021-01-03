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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:33
Форвард ещё пока можно для связки с КБО использовать.
А так о.карт, но наверное она и так имеется
Оформи карту по ссылке и получи:
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- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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Додано: Пон 04 січ, 2021 00:55
Flamingo написав:
Перехожу в секту "0 долга на последний рабочий день месяца". И перешел
Цей маніфест стосується тільки ж КБО?
По Окарті витрати грудня коли погашаємо?
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KVV
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Додано: Пон 04 січ, 2021 01:57
KVV написав: Flamingo написав:
Перехожу в секту "0 долга на последний рабочий день месяца". И перешел
Цей маніфест стосується тільки ж КБО?
По Окарті витрати грудня коли погашаємо?
Розрахункова дата лиш Вам відома (можна глянути у застосунку). Ні сект, ні культів, ні фракцій за бублик-карткою не передбачено.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 04 січ, 2021 08:19
klug написав:
Розрахункова дата лиш Вам відома (можна глянути у застосунку). Ні сект, ні культів, ні фракцій за бублик-карткою не передбачено.
В мене вона 5е число.
Завжди гасив витрати попереднього місяця до 5го бо ліміту не вистачало, а тепер мені підлили і от думаю гаситись до 05.01. чи до 05.02.
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KVV
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Додано: Пон 04 січ, 2021 08:22
KVV написав:
от думаю гаситись до 05.01. чи до 05.02.
Так а что тут думать? До 05.02. Да и раньше можно было же не в 0 гаситься, а частично.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:09
Капнув кешбек по КБО, подібно ідея перейшла на виплату в 1 робочий день місяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:11
Ой+ написав:Капнув кешбек по КБО, подібно ідея перейшла на виплату в 1 робочий день місяця.
Кроме о.карт уже давно так
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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