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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:33
Форвард ещё пока можно для связки с КБО использовать.
А так о.карт, но наверное она и так имеется
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: Пон 04 січ, 2021 00:55
Flamingo написав:
Перехожу в секту "0 долга на последний рабочий день месяца". И перешел
Цей маніфест стосується тільки ж КБО?
По Окарті витрати грудня коли погашаємо?
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KVV
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Додано: Пон 04 січ, 2021 01:57
KVV написав: Flamingo написав:
Перехожу в секту "0 долга на последний рабочий день месяца". И перешел
Цей маніфест стосується тільки ж КБО?
По Окарті витрати грудня коли погашаємо?
Розрахункова дата лиш Вам відома (можна глянути у застосунку). Ні сект, ні культів, ні фракцій за бублик-карткою не передбачено.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 04 січ, 2021 08:19
klug написав:
Розрахункова дата лиш Вам відома (можна глянути у застосунку). Ні сект, ні культів, ні фракцій за бублик-карткою не передбачено.
В мене вона 5е число.
Завжди гасив витрати попереднього місяця до 5го бо ліміту не вистачало, а тепер мені підлили і от думаю гаситись до 05.01. чи до 05.02.
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KVV
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Додано: Пон 04 січ, 2021 08:22
KVV написав:
от думаю гаситись до 05.01. чи до 05.02.
Так а что тут думать? До 05.02. Да и раньше можно было же не в 0 гаситься, а частично.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:09
Капнув кешбек по КБО, подібно ідея перейшла на виплату в 1 робочий день місяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:11
Ой+ написав:Капнув кешбек по КБО, подібно ідея перейшла на виплату в 1 робочий день місяця.
Кроме о.карт уже давно так
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:24
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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jay2004
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:45
Мы не знаем что Вы покупали.
jay2004 написав:
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Но например если только супермаркеты, то 10670,00*0,02=213,40 - зарплаты судьям, депутатам(налог подоходный 18%) и чуток на войну(0,5%) то должно получиться 173,92грн.
Разница 12 грн. могла пойти на то что не прошло по счету до 31.12. А может что-то не засчитали как кошерное.Если лили бензин или были в кабаках, то побольше должно быть.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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