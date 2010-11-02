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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1900190119021903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:01

  ukrprom2014 написав:
  jay2004 написав:Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?

Мы не знаем что Вы покупали.
Но например если только супермаркеты, то 10670,00*0,02=213,40 - зарплаты судьям, депутатам(налог подоходный 18%) и чуток на войну(0,5%) то должно получиться 173,92грн.
Разница 12 грн. могла пойти на то что не прошло по счету до 31.12. А может что-то не засчитали как кошерное.
Если лили бензин или были в кабаках, то побольше должно быть.


9500 грн - авиабилеты, через tickets.ua. Остальное 1000 грн (комуналка) через Приват НЕХТ... Все операции 23.12.2020.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:08

Re: Идея Банк

  jay2004 написав:Остальное 1000 грн (комуналка) через Приват НЕХТ...

Коммуналка мимо кешбэка.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:11

  jay2004 написав:Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Эт похоже на выплату ПЕРВОГО КБ, который 10%, но макс. 200грн х0,805=161
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:21

  clientage написав:
  jay2004 написав:Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Эт похоже на выплату ПЕРВОГО КБ, который 10%, но макс. 200грн х0,805=161


а ВТОРОЙ максимум - 402 грн, иль как?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:22

  jay2004 написав:
  clientage написав:
  jay2004 написав:Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Эт похоже на выплату ПЕРВОГО КБ, который 10%, но макс. 200грн х0,805=161


а ВТОРОЙ максимум - 402 грн, иль как?

Во второй п̶е̶р̶и̶о̶д̶ календ. месяц -- макс 402,5 чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1900190119021903
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