Идея Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:01
ukrprom2014 написав: jay2004 написав:
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Мы не знаем что Вы покупали.
Но например если только супермаркеты, то 10670,00*0,02=213,40 - зарплаты судьям, депутатам(налог подоходный 18%) и чуток на войну(0,5%) то должно получиться 173,92грн.
Разница 12 грн. могла пойти на то что не прошло по счету до 31.12. А может что-то не засчитали как кошерное.
Если лили бензин или были в кабаках, то побольше должно быть.
9500 грн - авиабилеты, через tickets.ua. Остальное 1000 грн (комуналка) через Приват НЕХТ... Все операции 23.12.2020.
Отримай бонус за карту/депо: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
Повідомлень: 2546
З нами з: 19.02.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 294 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:08
jay2004 написав:
Остальное 1000 грн (комуналка) через Приват НЕХТ...
Коммуналка мимо кешбэка.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2141
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 276 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:11
jay2004 написав:
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Эт похоже на выплату ПЕРВОГО КБ, который 10%, но макс. 200грн х0,805=161
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 33368
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3935 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:21
clientage написав: jay2004 написав:
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Эт похоже на выплату ПЕРВОГО КБ, который 10%, но макс. 200грн х0,805=161
а ВТОРОЙ максимум - 402 грн, иль как?
Отримай бонус за карту/депо: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
Повідомлень: 2546
З нами з: 19.02.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 294 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:22
jay2004 написав: clientage написав: jay2004 написав:
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Эт похоже на выплату ПЕРВОГО КБ, который 10%, но макс. 200грн х0,805=161
а ВТОРОЙ максимум - 402 грн, иль как?
Во второй п̶е̶р̶и̶о̶д̶ календ. месяц -- макс 402,5 чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 33368
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3935 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
92142
10959383
2602
100102
7118
953804