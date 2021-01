Додано: Пон 04 січ, 2021 18:06

[quote="5138343:Вкладчик1234"]Наш банчок меняет бенефициара на Pekao?[/quote]

Это про польский Идея банк который не имеет ничего общего с украинским.



Кроме разве что Getin Holding владеющего долями в обеих банках.



Полноценным розничным банком у Чарнецкого был Getin Bank, он пока что никем непоглащен и именно он был пртнером для переводов из Польши в Украину.



Польский Идеябанк это скорей банк для (мелкого) бизнеса.

