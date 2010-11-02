Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:01
ukrprom2014 написав: jay2004 написав:
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Мы не знаем что Вы покупали.
Но например если только супермаркеты, то 10670,00*0,02=213,40 - зарплаты судьям, депутатам(налог подоходный 18%) и чуток на войну(0,5%) то должно получиться 173,92грн.
Разница 12 грн. могла пойти на то что не прошло по счету до 31.12. А может что-то не засчитали как кошерное.
Если лили бензин или были в кабаках, то побольше должно быть.
9500 грн - авиабилеты, через tickets.ua. Остальное 1000 грн (комуналка) через Приват НЕХТ... Все операции 23.12.2020.
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jay2004
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:08
jay2004 написав:
Остальное 1000 грн (комуналка) через Приват НЕХТ...
Коммуналка мимо кешбэка.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:11
jay2004 написав:
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Эт похоже на выплату ПЕРВОГО КБ, который 10%, но макс. 200грн х0,805=161
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:21
clientage написав: jay2004 написав:
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Эт похоже на выплату ПЕРВОГО КБ, который 10%, но макс. 200грн х0,805=161
а ВТОРОЙ максимум - 402 грн, иль как?
Отримай бонус за карту/депо: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:22
jay2004 написав: clientage написав: jay2004 написав:
Комрады, помогите: Кредитный лимит - 15к грн, использовал 10670 грн в прошлом месяце. Пришёл кешбек - 161 грн. Почему так мало?
Эт похоже на выплату ПЕРВОГО КБ, который 10%, но макс. 200грн х0,805=161
а ВТОРОЙ максимум - 402 грн, иль как?
Во второй п̶е̶р̶и̶о̶д̶ календ. месяц -- макс 402,5 чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:57
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3179433429
В Польше Фонд банковских гарантий (BFG) провёл поглощение Банком Pekao другого финучреждения — Idea Bank SA, занимающего около 0,5% польского банковского рынка по активам. Это произошло после того, как собственный капитал Idea Bank составил минус 482,8 млн злотых.
Работающий на украинском рынке Идея Банк является дочкой холдинга Getin Holding spolka akcyjna. Он принадлежит Лешеку Чарнецки, который считается самым богатым поляком.
Миллиардера Чарнецки подозревают в мошенничестве, связанном с банкротством коллекторской компании GetBack, которая была активно вовлечена в финансовый рынок страны.
По сути все шаги по поглощению были прописаны в конце 2020 года.
PPO
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:36
Наш банчок меняет бенефициара на Pekao?
Кстати, аналогичная процедура может ожидать и наш "форвард". У Тарико пытаются отобрать акции офшора, которому принадлежит материнский банк (акции заложены как обеспечение по долговым бумагам, по которым Тарико забил платить).
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:06
[quote="5138343:Вкладчик1234"]Наш банчок меняет бенефициара на Pekao?[/quote]
Это про польский Идея банк который не имеет ничего общего с украинским. Кроме разве что Getin Holding владеющего долями в обеих банках. Полноценным розничным банком у Чарнецкого был Getin Bank, он пока что никем непоглащен и именно он был пртнером для переводов из Польши в Украину. Польский Идеябанк это скорей банк для (мелкого) бизнеса.
Востаннє редагувалось
vitaliy_berdinskikh
в Пон 04 січ, 2021 18:25, всього редагувалось 4 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:09
Вкладчик1234 написав:
У Тарико пытаются отобрать акции офшора, которому принадлежит материнский банк
ця тягомотіна вже багато часу тянеться, може й пару років
Таріко щось мутить явно
2)
Pekao Bank
Один из старейших банков – образован в 1929 году. Первый, кто начал работать на фондовом рынке. В настоящее время является частью крупной финансовой группы UniCredit.
Второй по величине активов. Имеет более 1000 филиалов по РП.
круто якщо так буде!
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:10
В банке есть интересные проценты по депозитам?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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