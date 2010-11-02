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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:56
Investor_K написав:
В банке есть интересные проценты по депозитам?
Нет, % ниже среднего.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:58
Плохо. И зачем тогда им нести деньги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:18
Так никто на депозиты и не несёт. Есть кагорта кешбечников.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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