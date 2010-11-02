Нет, % ниже среднего.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:56
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:58
Плохо. И зачем тогда им нести деньги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:18
Re: Идея Банк
Так никто на депозиты и не несёт. Есть кагорта кешбечников.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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