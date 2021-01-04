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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:58
Плохо. И зачем тогда им нести деньги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:18
Так никто на депозиты и не несёт. Есть кагорта кешбечников.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 04 січ, 2021 21:56
ingtrans написав:
Да и раньше можно было же не в 0 гаситься, а частично.
Гасився в ноль бо ліміту було 10к, а прокручування менше 10к/міс. приносило душевний біль
Ну тепер то заживу - ліміт збільшили до 13к
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KVV
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:07
KVV написав: ingtrans написав:
Да и раньше можно было же не в 0 гаситься, а частично.
Гасився в ноль бо ліміту було 10к, а прокручування менше 10к/міс. приносило душевний біль
Ну тепер то заживу - ліміт збільшили до 13к
Ну так прокручивание 10к в месяц не требует гашения в 0 даже при лимите 10к. Можно ж постепенно доливать по необходимости.
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ingtrans
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Додано: Вів 05 січ, 2021 08:12
ingtrans, гасив 10ку до п'ятого, а вже шостого їх там не було.
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KVV
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