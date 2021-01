Додано: Пон 04 січ, 2021 19:18

Так никто на депозиты и не несёт. Есть кагорта кешбечников.

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!