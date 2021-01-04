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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:58

Плохо. И зачем тогда им нести деньги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:18

Re: Идея Банк

Так никто на депозиты и не несёт. Есть кагорта кешбечников.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:56

  ingtrans написав:Да и раньше можно было же не в 0 гаситься, а частично.

Гасився в ноль бо ліміту було 10к, а прокручування менше 10к/міс. приносило душевний біль :)
Ну тепер то заживу - ліміт збільшили до 13к :|
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:07

  KVV написав:
  ingtrans написав:Да и раньше можно было же не в 0 гаситься, а частично.

Гасився в ноль бо ліміту було 10к, а прокручування менше 10к/міс. приносило душевний біль :)
Ну тепер то заживу - ліміт збільшили до 13к :|

Ну так прокручивание 10к в месяц не требует гашения в 0 даже при лимите 10к. Можно ж постепенно доливать по необходимости.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 08:12

ingtrans, гасив 10ку до п'ятого, а вже шостого їх там не було.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:48

Re: Идея Банк

https://nv.ua/ukr/biz/finance/idea-bank ... 33887.html

Главконторе хамбец, протянут ли наши?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:12

  бульбик написав:https://nv.ua/ukr/biz/finance/idea-bank-polskiy-bank-z-filiyeyu-v-ukrajini-primusovo-prodali-cherez-zagrozu-bankrutstva-50133887.html

Главконторе хамбец, протянут ли наши?

Аналог конфликта Приватъ/Коломойша в Польше.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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