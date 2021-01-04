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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:58
Плохо. И зачем тогда им нести деньги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:18
Так никто на депозиты и не несёт. Есть кагорта кешбечников.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 04 січ, 2021 21:56
ingtrans написав:
Да и раньше можно было же не в 0 гаситься, а частично.
Гасився в ноль бо ліміту було 10к, а прокручування менше 10к/міс. приносило душевний біль
Ну тепер то заживу - ліміт збільшили до 13к
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KVV
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:07
KVV написав: ingtrans написав:
Да и раньше можно было же не в 0 гаситься, а частично.
Гасився в ноль бо ліміту було 10к, а прокручування менше 10к/міс. приносило душевний біль
Ну тепер то заживу - ліміт збільшили до 13к
Ну так прокручивание 10к в месяц не требует гашения в 0 даже при лимите 10к. Можно ж постепенно доливать по необходимости.
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ingtrans
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Додано: Вів 05 січ, 2021 08:12
ingtrans, гасив 10ку до п'ятого, а вже шостого їх там не було.
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KVV
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:48
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бульбик
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:12
бульбик написав:
https://nv.ua/ukr/biz/finance/idea-bank-polskiy-bank-z-filiyeyu-v-ukrajini-primusovo-prodali-cherez-zagrozu-bankrutstva-50133887.html
Главконторе хамбец, протянут ли наши?
Аналог конфликта Приватъ/Коломойша в Польше.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:26
Щаз вкладчики начнут вынос бабла оттуда
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бульбик
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:07
бульбик написав:
Щаз вкладчики начнут вынос бабла оттуда
Что тут выносить?
Депо - срочные.
Карты - в минусе
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