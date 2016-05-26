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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:57
По Білявці не онлайн скільки в місяць слід кишмишу наколядувати шоб не згорів?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:00
Квесторе_поверніться написав:
По Білявці не онлайн скільки в місяць слід кишмишу наколядувати шоб не згорів?
Тілько на онлайновій згорає як що до 25 грн.
На звичайній 25 грн. абонка якщо трат <3000грн
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Вів 05 січ, 2021 21:08
sens
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