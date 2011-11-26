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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1902190319041905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:53

Кирдык ослику? :(
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:57

По Білявці не онлайн скільки в місяць слід кишмишу наколядувати шоб не згорів?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:00

  Квесторе_поверніться написав:По Білявці не онлайн скільки в місяць слід кишмишу наколядувати шоб не згорів?

Тілько на онлайновій згорає як що до 25 грн.
На звичайній 25 грн. абонка якщо трат <3000грн
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:04

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:По Білявці не онлайн скільки в місяць слід кишмишу наколядувати шоб не згорів?

Тілько на онлайновій згорає як що до 25 грн.
На звичайній 25 грн. абонка якщо трат <3000грн


На звичайній також менше 25 грн. грязними згорають.
3.8. Сума Кеш бек, яку може отримати Клієнт в одному календарному місяці лімітується Банком та не може бути:
- меншою за 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо сума, належна до виплати Клієнту відповідно до цих Умов Кеш бек,
становить менше 25 (двадцять п’яти) гривень, кошти на поточний рахунок Клієнта не виплачуються, в т.ч. і у майбутніх
періодах https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 0_2020.pdf
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 07:40

  бульбик написав:https://nv.ua/ukr/biz/finance/idea-bank-polskiy-bank-z-filiyeyu-v-ukrajini-primusovo-prodali-cherez-zagrozu-bankrutstva-50133887.html

Главконторе хамбец, протянут ли наши?

Этот банк не только не главконтора, он вообще не связан с украинской Идеей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 07:41

  бульбик написав:Щаз вкладчики начнут вынос бабла оттуда

Типо банк с низкими ставками по депозитам это может испугать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:58

  vitaliy_berdinskikh написав:
  бульбик написав:Щаз вкладчики начнут вынос бабла оттуда

Типо банк с низкими ставками по депозитам это может испугать.

Массовый вынос депо может не просто напугать, а уничтожить, практически, любой банк. Твк что испугом он не отделается, в случае чего.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:17

  ol_zy написав:Массовый вынос депо может не просто напугать, а уничтожить, практически, любой банк. Твк что испугом он не отделается, в случае чего.


Если будут выносить, то рефинансом и кредитами зальют. Но и до этого врядли дойдет. Вы забываете что по новым правилам много ограничений на вынос. Начнут выносить - счета могут начать блочить. Пока документы подвезёте уже и выносить нет смысла :)

Но в Украине Идея вроде вполне неплохо себя чувствует.
Амвросий
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