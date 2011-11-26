По Білявці не онлайн скільки в місяць слід кишмишу наколядувати шоб не згорів?
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Квесторе_поверніться написав:По Білявці не онлайн скільки в місяць слід кишмишу наколядувати шоб не згорів?
Тілько на онлайновій згорає як що до 25 грн. На звичайній 25 грн. абонка якщо трат <3000грн
На звичайній також менше 25 грн. грязними згорають.
3.8. Сума Кеш бек, яку може отримати Клієнт в одному календарному місяці лімітується Банком та не може бути: - меншою за 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо сума, належна до виплати Клієнту відповідно до цих Умов Кеш бек, становить менше 25 (двадцять п’яти) гривень, кошти на поточний рахунок Клієнта не виплачуються, в т.ч. і у майбутніх періодах https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 0_2020.pdf
ol_zy написав:Массовый вынос депо может не просто напугать, а уничтожить, практически, любой банк. Твк что испугом он не отделается, в случае чего.
Если будут выносить, то рефинансом и кредитами зальют. Но и до этого врядли дойдет. Вы забываете что по новым правилам много ограничений на вынос. Начнут выносить - счета могут начать блочить. Пока документы подвезёте уже и выносить нет смысла
Но в Украине Идея вроде вполне неплохо себя чувствует.
ol_zy написав:Массовый вынос депо может не просто напугать, а уничтожить, практически, любой банк. Твк что испугом он не отделается, в случае чего.
Если будут выносить, то рефинансом и кредитами зальют. Но и до этого врядли дойдет. Вы забываете что по новым правилам много ограничений на вынос. Начнут выносить - счета могут начать блочить. Пока документы подвезёте уже и выносить нет смысла
Но в Украине Идея вроде вполне неплохо себя чувствует.
ага, с 10% оттоком депо за квартал и резервами под риски почти в размер всего портфеля )
ol_zy написав:Массовый вынос депо может не просто напугать, а уничтожить, практически, любой банк. Твк что испугом он не отделается, в случае чего.
Если будут выносить, то рефинансом и кредитами зальют. Но и до этого врядли дойдет. Вы забываете что по новым правилам много ограничений на вынос. Начнут выносить - счета могут начать блочить. Пока документы подвезёте уже и выносить нет смысла
Но в Украине Идея вроде вполне неплохо себя чувствует.
ага, с 10% оттоком депо за квартал и резервами под риски почти в размер всего портфеля )