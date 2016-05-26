Тем у кого там кредиты - ни холодно, ни жарко
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:37
Re: Идея Банк
Тем у кого там кредиты - ни холодно, ни жарко
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:36
Re: Идея Банк
Виносять депо в Поляка - % по депо замалий, від того і ліквідність хромає, це погано.
А шо резервуються це добре.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:22
Re: Идея Банк
Отримав повідомлення про акцію готівковий кредит. Дуже солодко 300 грн. Можливо хтось вже оформлював і знає повні умови як взяти, швидко погасити без втрат і забрати 300 грн.?
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:35
Бонус тут означает скидку на комиссию а не живые деньги
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:48
Как сейчас - не знаю.
Но пару лет назад - у меня получилось.
Точных деталей не помню, но примерно так:
взял кредит, получил 300, сразу погасил кредит, заплатил 100грн комиса, 200грн положил в карман
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