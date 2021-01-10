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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1903190419051906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:37

Re: Идея Банк

  Амвросий написав:Но в Украине Идея вроде вполне неплохо себя чувствует.

Тем у кого там кредиты - ни холодно, ни жарко :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:36

Re: Идея Банк

  cohan написав:ага, с 10% оттоком депо за квартал и резервами под риски почти в размер всего портфеля )

Виносять депо в Поляка - % по депо замалий, від того і ліквідність хромає, це погано.
А шо резервуються це добре.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:22

Re: Идея Банк

Отримав повідомлення про акцію готівковий кредит. Дуже солодко 300 грн. Можливо хтось вже оформлював і знає повні умови як взяти, швидко погасити без втрат і забрати 300 грн.?Зображення
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:35

  Rimlyanin1 написав:Отримав повідомлення про акцію готівковий кредит. Дуже солодко 300 грн. Можливо хтось вже оформлював і знає повні умови як взяти, швидко погасити без втрат і забрати 300 грн.?Зображення

Бонус тут означает скидку на комиссию а не живые деньги :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:48

  Rimlyanin1 написав:Можливо хтось вже оформлював і знає повні умови як взяти, швидко погасити без втрат і забрати 300 грн.?

Как сейчас - не знаю.
Но пару лет назад - у меня получилось.
Точных деталей не помню, но примерно так:
взял кредит, получил 300, сразу погасил кредит, заплатил 100грн комиса, 200грн положил в карман
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:15

Re: Идея Банк

  Rimlyanin1 написав:швидко погасити без втрат

полагаю гасится только в нормальном отделении , если такое имеется в городе можно пробовать
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:01

Re: Идея Банк

По О.Карте остаток увеличился на сумму кешбэка, но пока в выписке в приложении начисления не вижу.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:14

Re: Идея Банк

какую минимальную сумму в месяц необходимо потратить чтобы начислило 25 грн несгораемого кб? начисляет за календарный месяц без учета рч ?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:46

Re: Идея Банк

wtf написав:какую минимальную сумму в месяц необходимо потратить чтобы начислило 25 грн несгораемого кб? начисляет за календарный месяц без учета рч ?
От 500 грн
Календарный без учёта РД по дате операции насчитывают и платят 10го
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:04

  wtf написав:какую минимальную сумму в месяц необходимо потратить чтобы начислило 25 грн несгораемого кб? начисляет за календарный месяц без учета рч ?

Заправиться бензином или посидеть в кабаке на 1023грн., тогда КБ3%, минус налог аккурат и будет 25 грн. на кешбеке.
Если супермаркет закупить хлама на 1534грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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