RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1904190519061907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:27

Re: Идея Банк

по какому mcc проходит оплата через gpay?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 29.11.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:41

  wtf написав:по какому mcc проходит оплата через gpay?

Смотря чего - продукты по мсс продукты, комуналь по 4900 и т.д. гпэй это только инструмент оплаты - а мсс имеют терминалы через которые проходит оплата
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5531
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:49

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Смотря чего

странно что пришел кб за пополнение мобильного на сайте лайфа с оплатой гпей
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 29.11.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:23

  wtf написав:
  Flamingo написав:Смотря чего

странно что пришел кб за пополнение мобильного на сайте лайфа с оплатой гпей
а что странного? Идея оплату ОпСоСов насколько я помню окэшбечивала. Также волю или подобную хрень если оплатить кишмиш будет. А вот Комуналь там да - болт на 16
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5531
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:46

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:Заправиться бензином или посидеть в кабаке на 1023грн., тогда КБ3%, минус налог аккурат и будет 25 грн. на кешбеке.
Если супермаркет закупить хлама на 1534грн.


25 грн. потрібно грязними набрати. Щодо виплат, то в останні дні листопада якраз заправлявся 29-го і в супермаркеті 30-го, провели 2-гого грудня, а кешбек прийшов 1-го явно без цих витрат 24,3 грн. Думав, може в січні дорахують - теж ні.
Тепер не знаю чи трясти ГЛ, чи ввійти в важке положення банку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3953
З нами з: 19.04.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1904190519061907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, asp, Ferlakur, kostya77, sola, velvet, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1844, 1845, 1846
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18459 2594339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 21:59
velvet
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 748, 749, 750
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7499 1690254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 21:31
Anadonta
КРЕДИТВЕСТ БАНК 1 ... 15, 16, 17
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:13
164 39715
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 21:04
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (612)
11.01.2021 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.