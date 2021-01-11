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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1904190519061907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:27

Re: Идея Банк

по какому mcc проходит оплата через gpay?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:41

  wtf написав:по какому mcc проходит оплата через gpay?

Смотря чего - продукты по мсс продукты, комуналь по 4900 и т.д. гпэй это только инструмент оплаты - а мсс имеют терминалы через которые проходит оплата
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:49

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Смотря чего

странно что пришел кб за пополнение мобильного на сайте лайфа с оплатой гпей
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:23

  wtf написав:
  Flamingo написав:Смотря чего

странно что пришел кб за пополнение мобильного на сайте лайфа с оплатой гпей
а что странного? Идея оплату ОпСоСов насколько я помню окэшбечивала. Также волю или подобную хрень если оплатить кишмиш будет. А вот Комуналь там да - болт на 16
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:46

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:Заправиться бензином или посидеть в кабаке на 1023грн., тогда КБ3%, минус налог аккурат и будет 25 грн. на кешбеке.
Если супермаркет закупить хлама на 1534грн.


25 грн. потрібно грязними набрати. Щодо виплат, то в останні дні листопада якраз заправлявся 29-го і в супермаркеті 30-го, провели 2-гого грудня, а кешбек прийшов 1-го явно без цих витрат 24,3 грн. Думав, може в січні дорахують - теж ні.
Тепер не знаю чи трясти ГЛ, чи ввійти в важке положення банку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:32

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:29-го і в супермаркеті 30-го, провели 2-гого грудня

Чаще всего у них на 3й день по счету проводится.
В таких ситуациях страхуюсь покупкой чего-нибудь не нужного :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:13

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:Чаще всего у них на 3й день по счету проводится.


Саме так вони мене і розвели.
Еміль: ті операції які були здійснені 29.11 і 30.11.2020 пройшли по виписці 02.12.2020, але так як ви здійснили поповнення після здійснення операцій яке пройшло по виписці раніше, вони були здійснені за рахунок власних коштів, а не кредитних

Еміль: рекомендую, при здійснені операції робити поповнення через 3 робочих дні
Еміль: щоб сума гарантована була здійснена за рахунок кредитних, а не власних коштів


Хоча все одно подібно на кидалово, бо сума гасила борг за попередній місяць жовтень зразу і як можна було рахувати, що покупки за свої мені не зрозуміло.
На підтримці нові імена, або псевдо - Еміль, а то тут любили приколюватись над Мар'янами.
Але порада слушна - робити розриви між поповненнями і зарахуваннями, а то і пересвідчуватись. Я вже по якось по цій схемі по онлайну недобирав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:30

  wtf написав:странно что пришел кб за пополнение мобильного на сайте лайфа с оплатой гпей

Намного более странно, что вы как с Луны свалились со своими вопросами :shock:
Vorlon
 
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