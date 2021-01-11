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Идея Банк
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:27
по какому mcc проходит оплата через gpay?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:41
wtf написав:
по какому mcc проходит оплата через gpay?
Смотря чего - продукты по мсс продукты, комуналь по 4900 и т.д. гпэй это только инструмент оплаты - а мсс имеют терминалы через которые проходит оплата
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:49
Flamingo написав:
Смотря чего
странно что пришел кб за пополнение мобильного на сайте лайфа с оплатой гпей
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:23
wtf написав: Flamingo написав:
Смотря чего
странно что пришел кб за пополнение мобильного на сайте лайфа с оплатой гпей
а что странного? Идея оплату ОпСоСов насколько я помню окэшбечивала. Также волю или подобную хрень если оплатить кишмиш будет. А вот Комуналь там да - болт на 16
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 11 січ, 2021 21:46
ukrprom2014 написав:
Заправиться бензином или посидеть в кабаке на 1023грн., тогда КБ3%, минус налог аккурат и будет 25 грн. на кешбеке.
Если супермаркет закупить хлама на 1534грн.
25 грн. потрібно грязними набрати. Щодо виплат, то в останні дні листопада якраз заправлявся 29-го і в супермаркеті 30-го, провели 2-гого грудня, а кешбек прийшов 1-го явно без цих витрат 24,3 грн. Думав, може в січні дорахують - теж ні.
Тепер не знаю чи трясти ГЛ, чи ввійти в важке положення банку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:32
Ой+ написав:
29-го і в супермаркеті 30-го, провели 2-гого грудня
Чаще всего у них на 3й день по счету проводится.
В таких ситуациях страхуюсь покупкой чего-нибудь не нужного
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:13
ukrprom2014 написав:
Чаще всего у них на 3й день по счету проводится.
Саме так вони мене і розвели.
Еміль: ті операції які були здійснені 29.11 і 30.11.2020 пройшли по виписці 02.12.2020, але так як ви здійснили поповнення після здійснення операцій яке пройшло по виписці раніше, вони були здійснені за рахунок власних коштів, а не кредитних
Еміль: рекомендую, при здійснені операції робити поповнення через 3 робочих дні
Еміль: щоб сума гарантована була здійснена за рахунок кредитних, а не власних коштів
Хоча все одно подібно на кидалово, бо сума гасила борг за попередній місяць жовтень зразу і як можна було рахувати, що покупки за свої мені не зрозуміло.
На підтримці нові імена, або псевдо - Еміль, а то тут любили приколюватись над Мар'янами.
Але порада слушна - робити розриви між поповненнями і зарахуваннями, а то і пересвідчуватись. Я вже по якось по цій схемі по онлайну недобирав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:30
wtf написав:
странно что пришел кб за пополнение мобильного на сайте лайфа с оплатой гпей
Намного более странно, что вы как с Луны свалились со своими вопросами
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Vorlon
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