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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1905190619071908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:25

  wtf написав:
  Vorlon написав:странно

поддержка банка ответила что пополнения мобильного по гпей не дает кб
про луну не понял

Ви не забули наполягти на створенні заявки на сторнування неправомірно виплаченого кешбеку та додавання цього МСС у виключення програми як свинорильского?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 1905190619071908
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