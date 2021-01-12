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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 00:25
wtf написав: Vorlon написав:
странно
поддержка банка ответила что пополнения мобильного по гпей не дает кб
про луну не понял
Ви не забули наполягти на створенні заявки на сторнування неправомірно виплаченого кешбеку та додавання цього МСС у виключення програми як свинорильского?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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