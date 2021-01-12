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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 00:25
wtf написав: Vorlon написав:
странно
поддержка банка ответила что пополнения мобильного по гпей не дает кб
про луну не понял
Ви не забули наполягти на створенні заявки на сторнування неправомірно виплаченого кешбеку та додавання цього МСС у виключення програми як свинорильского?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:56
klug написав:
створенні заявки на сторнування неправомірно виплаченого кешбеку
была бы адекватная аппка как у кота где по каждой операции видно есть ли кб и в наличии кнопка задать вопрос - уточнил бы прямо там
у них там видомо принцип - работает - ничего не трогай и mcc настроены верно
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:23
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:25
wtf написав:
была бы адекватная аппка как у кота где по каждой операции видно есть ли кб и в наличии кнопка задать вопрос - уточнил бы прямо там
у них там видомо принцип - работает - ничего не трогай и mcc настроены верно
Занесите наличными в отделение. Попросите у менеджера оформить возврат кешбэка через кассу
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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