Додано: Сер 13 січ, 2021 17:23

Был на выходных во Львове, рассчитывался картой Card Blanche White в кафе и ресторанах. Если в чеке была еда и алкоголь - это, по традиции, две разные транзакции. На вопрос, можно ли оплатить чаевые официанту через терминал - "да, можно". Это была 3-я отдельная транзакция. Вроде удобно, но...



Сегодня, по возвращению, увидел в выписке по карте что за ЧАЕВЫЕ (3-й чек)



"списання переказ MoneySend по картi 5355ХХ******ХХХХ в IPAY TIPS, KYIV, UKR", банк взял дополнительную комиссию:

"комiсiя за операцiю MoneySend по картi 5355ХХ******ХХХХ в IPAY TIPS, KYIV, UKR



Вышли, по сути, двойные чаевые. Мелочь, а неприятно)

Чаевые ВСЕГДА так списывает как манисенд? я так понимаю, банк тут не при чем, и любой другой банк также взял бы % за манисенд?



PS. Я с идеей недавно сотрудничаю. Скажите еще, бардак в выписке по датам, это ок?