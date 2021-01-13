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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1905190619071908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:25

  wtf написав:
  Vorlon написав:странно

поддержка банка ответила что пополнения мобильного по гпей не дает кб
про луну не понял

Ви не забули наполягти на створенні заявки на сторнування неправомірно виплаченого кешбеку та додавання цього МСС у виключення програми як свинорильского?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:56

Re: Идея Банк

  klug написав:створенні заявки на сторнування неправомірно виплаченого кешбеку

была бы адекватная аппка как у кота где по каждой операции видно есть ли кб и в наличии кнопка задать вопрос - уточнил бы прямо там
у них там видомо принцип - работает - ничего не трогай и mcc настроены верно
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:23

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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:25

  wtf написав:была бы адекватная аппка как у кота где по каждой операции видно есть ли кб и в наличии кнопка задать вопрос - уточнил бы прямо там
у них там видомо принцип - работает - ничего не трогай и mcc настроены верно

Занесите наличными в отделение. Попросите у менеджера оформить возврат кешбэка через кассу :idea:
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:23

Чаевые через терминал

Был на выходных во Львове, рассчитывался картой Card Blanche White в кафе и ресторанах. Если в чеке была еда и алкоголь - это, по традиции, две разные транзакции. На вопрос, можно ли оплатить чаевые официанту через терминал - "да, можно". Это была 3-я отдельная транзакция. Вроде удобно, но...

Сегодня, по возвращению, увидел в выписке по карте что за ЧАЕВЫЕ (3-й чек)

"списання переказ MoneySend по картi 5355ХХ******ХХХХ в IPAY TIPS, KYIV, UKR", банк взял дополнительную комиссию:
"комiсiя за операцiю MoneySend по картi 5355ХХ******ХХХХ в IPAY TIPS, KYIV, UKR

Вышли, по сути, двойные чаевые. Мелочь, а неприятно)
Чаевые ВСЕГДА так списывает как манисенд? я так понимаю, банк тут не при чем, и любой другой банк также взял бы % за манисенд?

PS. Я с идеей недавно сотрудничаю. Скажите еще, бардак в выписке по датам, это ок?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53

  dim.ua написав:Был на выходных во Львове, рассчитывался картой Card Blanche White в кафе и ресторанах. Если в чеке была еда и алкоголь - это, по традиции, две разные транзакции. На вопрос, можно ли оплатить чаевые официанту через терминал - "да, можно". Это была 3-я отдельная транзакция. Вроде удобно, но...

Сегодня, по возвращению, увидел в выписке по карте что за ЧАЕВЫЕ (3-й чек)

"списання переказ MoneySend по картi 5355ХХ******ХХХХ в IPAY TIPS, KYIV, UKR", банк взял дополнительную комиссию:
"комiсiя за операцiю MoneySend по картi 5355ХХ******ХХХХ в IPAY TIPS, KYIV, UKR

Вышли, по сути, двойные чаевые. Мелочь, а неприятно)
Чаевые ВСЕГДА так списывает как манисенд? я так понимаю, банк тут не при чем, и любой другой банк также взял бы % за манисенд?

PS. Я с идеей недавно сотрудничаю. Скажите еще, бардак в выписке по датам, это ок?

У нас такое налогообложение, что ничего удивительного нет, что чаевые идут переводом. Как работодатель выплатит эти чаевые работнику, если вы их оплатите ресторану? Только в виде зарплаты, с уплатой есв, подоходного и военного налога, тоесть почти в два раза меньше, а если кафе ещё и плательщик ндс, то потери будут ещё больше. Вот на американщине, где каждый сам за себя платит налоги - все честно. Все чаевые идут тем же мсс кодом, что и основная трата - хоть такси, хоть кафе, хоть гостиница, хоть корабль
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:05

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ранее встречал вариант, когда "чаевые" добавляли к основному счету по терминалу и, в таком случае, никакого отдельного чека с манисенд не было. Как в таком случае, они разделяют основной чек от чая?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:11

СМС уведомление с комиссиями

Идея, к слову, не выслала ни одного СМС о том, что отдельно списала комиссию за манисенд, а в названии транзакции списания чаевых ни слова про "манисенд", просто "IPAY TIPS".
dim.ua
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:12

  dim.ua написав:Идея, к слову, не выслала ни одного СМС о том, что отдельно списала комиссию за манисенд, а в названии транзакции списания чаевых ни слова про "манисенд", просто "IPAY TIPS".

І кредитку бажано обнулити, ці трати не входять в грейс
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