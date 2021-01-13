Ви не забули наполягти на створенні заявки на сторнування неправомірно виплаченого кешбеку та додавання цього МСС у виключення програми як свинорильского?
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Додано: Сер 13 січ, 2021 00:25
Ви не забули наполягти на створенні заявки на сторнування неправомірно виплаченого кешбеку та додавання цього МСС у виключення програми як свинорильского?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:56
Re: Идея Банк
была бы адекватная аппка как у кота где по каждой операции видно есть ли кб и в наличии кнопка задать вопрос - уточнил бы прямо там
у них там видомо принцип - работает - ничего не трогай и mcc настроены верно
КБ за открытие карты
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:25
Занесите наличными в отделение. Попросите у менеджера оформить возврат кешбэка через кассу
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:23
Чаевые через терминал
Был на выходных во Львове, рассчитывался картой Card Blanche White в кафе и ресторанах. Если в чеке была еда и алкоголь - это, по традиции, две разные транзакции. На вопрос, можно ли оплатить чаевые официанту через терминал - "да, можно". Это была 3-я отдельная транзакция. Вроде удобно, но...
Сегодня, по возвращению, увидел в выписке по карте что за ЧАЕВЫЕ (3-й чек)
"списання переказ MoneySend по картi 5355ХХ******ХХХХ в IPAY TIPS, KYIV, UKR", банк взял дополнительную комиссию:
"комiсiя за операцiю MoneySend по картi 5355ХХ******ХХХХ в IPAY TIPS, KYIV, UKR
Вышли, по сути, двойные чаевые. Мелочь, а неприятно)
Чаевые ВСЕГДА так списывает как манисенд? я так понимаю, банк тут не при чем, и любой другой банк также взял бы % за манисенд?
PS. Я с идеей недавно сотрудничаю. Скажите еще, бардак в выписке по датам, это ок?
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53
У нас такое налогообложение, что ничего удивительного нет, что чаевые идут переводом. Как работодатель выплатит эти чаевые работнику, если вы их оплатите ресторану? Только в виде зарплаты, с уплатой есв, подоходного и военного налога, тоесть почти в два раза меньше, а если кафе ещё и плательщик ндс, то потери будут ещё больше. Вот на американщине, где каждый сам за себя платит налоги - все честно. Все чаевые идут тем же мсс кодом, что и основная трата - хоть такси, хоть кафе, хоть гостиница, хоть корабль
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:05
Stringer
ранее встречал вариант, когда "чаевые" добавляли к основному счету по терминалу и, в таком случае, никакого отдельного чека с манисенд не было. Как в таком случае, они разделяют основной чек от чая?
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:11
СМС уведомление с комиссиями
Идея, к слову, не выслала ни одного СМС о том, что отдельно списала комиссию за манисенд, а в названии транзакции списания чаевых ни слова про "манисенд", просто "IPAY TIPS".
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:12
І кредитку бажано обнулити, ці трати не входять в грейс
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:37
wolt450
дякую за пораду, не знав!
Щодо хаосу у виписках по рахунках, не підкажете чому так? Це у мене, чи у всіх? дати відображаються як завгодно)
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