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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:45
dim.ua написав:wolt450
дякую за пораду, не знав!
Щодо хаосу у виписках по рахунках, не підкажете чому так? Це у мене, чи у всіх? дати відображаються як завгодно)
В веб-версії ідеально.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:39
wolt450 написав:
В веб-версії ідеально.
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Напишіть де саме це можна побачити. Не знайшов ні в старій, ні в новій версії.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:19
Пансер написав: wolt450 написав:
В веб-версії ідеально.
Заблоковані, проведені і тд
Напишіть де саме це можна побачити. Не знайшов ні в старій, ні в новій версії.
Головна > Кредитні картки > Мої рахунки > Деталі рахунку
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