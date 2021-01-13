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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:45
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Заблоковані, проведені і тд
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:39
Re: Идея Банк
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:19
Головна > Кредитні картки > Мої рахунки > Деталі рахунку
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:50
Re: Идея Банк
траты по карте проводятся в пределах 3х дней без сохранения точного времени операции
по счету может провестить тем же днем - например если из аппки пополнить мобильный
в последние 3 дня месяца от трат картой лучше воздержатся чтобы кб верно начислился
ктото ранее упоминал что кб за 30е число не переносится на следующий месяц , хотя операция проводится следующим
ну и соответственно гасить за 3 рабочих дня , возможно если слать сеп будет быстрее
КБ за открытие карты
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