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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1906190719081909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 259
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:45

  dim.ua написав:wolt450
дякую за пораду, не знав! 8)

Щодо хаосу у виписках по рахунках, не підкажете чому так? Це у мене, чи у всіх? дати відображаються як завгодно)


В веб-версії ідеально.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:39

Re: Идея Банк

  wolt450 написав:В веб-версії ідеально.
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Напишіть де саме це можна побачити. Не знайшов ні в старій, ні в новій версії.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:19

  Пансер написав:
  wolt450 написав:В веб-версії ідеально.
Заблоковані, проведені і тд

Напишіть де саме це можна побачити. Не знайшов ні в старій, ні в новій версії.


Головна > Кредитні картки > Мої рахунки > Деталі рахунку
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:50

Re: Идея Банк

  dim.ua написав:дати відображаються як завгодно

траты по карте проводятся в пределах 3х дней без сохранения точного времени операции
по счету может провестить тем же днем - например если из аппки пополнить мобильный
в последние 3 дня месяца от трат картой лучше воздержатся чтобы кб верно начислился
ктото ранее упоминал что кб за 30е число не переносится на следующий месяц , хотя операция проводится следующим
ну и соответственно гасить за 3 рабочих дня , возможно если слать сеп будет быстрее
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:19

  wolt450 написав:В веб-версії ідеально.
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не сказал-бы, что идеально. Недавно хотел синхронизировать историю, а там полный разброд и шатание - часть платежей вообще не видно, часть непонятно как отображается, пришлось по смс-кам и чекам восстанавливать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:23

  Амвросий написав:
  wolt450 написав:В веб-версії ідеально.
Заблоковані, проведені і тд


не сказал-бы, что идеально. Недавно хотел синхронизировать историю, а там полный разброд и шатание - часть платежей вообще не видно, часть непонятно как отображается, пришлось по смс-кам и чекам восстанавливать.

здесь https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:51

  clientage написав:здесь https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx?


да. Сейчас не проверял, но с неделю назад с таким сталкивался. Что-то у них с историей сломалось.
Амвросий
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