траты по карте проводятся в пределах 3х дней без сохранения точного времени операции по счету может провестить тем же днем - например если из аппки пополнить мобильный в последние 3 дня месяца от трат картой лучше воздержатся чтобы кб верно начислился ктото ранее упоминал что кб за 30е число не переносится на следующий месяц , хотя операция проводится следующим ну и соответственно гасить за 3 рабочих дня , возможно если слать сеп будет быстрее
КБ за открытие карты
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wolt450 написав:В веб-версії ідеально. Заблоковані, проведені і тд
не сказал-бы, что идеально. Недавно хотел синхронизировать историю, а там полный разброд и шатание - часть платежей вообще не видно, часть непонятно как отображается, пришлось по смс-кам и чекам восстанавливать.
wolt450 написав:В веб-версії ідеально. Заблоковані, проведені і тд
не сказал-бы, что идеально. Недавно хотел синхронизировать историю, а там полный разброд и шатание - часть платежей вообще не видно, часть непонятно как отображается, пришлось по смс-кам и чекам восстанавливать.