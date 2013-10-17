Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:45
dim.ua написав: wolt450
дякую за пораду, не знав!
Щодо хаосу у виписках по рахунках, не підкажете чому так? Це у мене, чи у всіх? дати відображаються як завгодно)
В веб-версії ідеально.
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wolt450
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:39
wolt450 написав:
В веб-версії ідеально.
Заблоковані, проведені і тд
Напишіть де саме це можна побачити. Не знайшов ні в старій, ні в новій версії.
Пансер
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:19
Пансер написав: wolt450 написав:
В веб-версії ідеально.
Заблоковані, проведені і тд
Напишіть де саме це можна побачити. Не знайшов ні в старій, ні в новій версії.
Головна > Кредитні картки > Мої рахунки > Деталі рахунку
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:50
dim.ua написав:
дати відображаються як завгодно
траты по карте проводятся в пределах 3х дней без сохранения точного времени операции
по счету может провестить тем же днем - например если из аппки пополнить мобильный
в последние 3 дня месяца от трат картой лучше воздержатся чтобы кб верно начислился
ктото ранее упоминал что кб за 30е число не переносится на следующий месяц , хотя операция проводится следующим
ну и соответственно гасить за 3 рабочих дня , возможно если слать сеп будет быстрее
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:19
wolt450 написав:
В веб-версії ідеально.
Заблоковані, проведені і тд
не сказал-бы, что идеально. Недавно хотел синхронизировать историю, а там полный разброд и шатание - часть платежей вообще не видно, часть непонятно как отображается, пришлось по смс-кам и чекам восстанавливать.
Амвросий
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:23
Амвросий написав: wolt450 написав:
В веб-версії ідеально.
Заблоковані, проведені і тд
не сказал-бы, что идеально. Недавно хотел синхронизировать историю, а там полный разброд и шатание - часть платежей вообще не видно, часть непонятно как отображается, пришлось по смс-кам и чекам восстанавливать.
здесь
https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx
?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:51
да. Сейчас не проверял, но с неделю назад с таким сталкивался. Что-то у них с историей сломалось.
Амвросий
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:44
Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP вот так называется в иб
снятие бесплатное.
а о сеп ничего не нашел в тарифах
мож кто подскажет?
да наверное еще и сам сеп в идее платный?
неужели только кеды?
v57
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Додано: Вів 19 січ, 2021 17:34
v57 написав:
Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP вот так называется в иб
снятие бесплатное.
а о сеп ничего не нашел в тарифах
мож кто подскажет?
да наверное еще и сам сеп в идее платный?
неужели только кеды?
СЭП с грин платный.
Только кеды
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Вів 19 січ, 2021 17:45
ukrprom2014 написав:
СЭП с грин платный.
Только кеды
да, с этим в Идее неудобно, заводить и выводить только через кассу, иначе комисс.
Амвросий
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