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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:28
ну стадион, так стадион )
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Вів 19 січ, 2021 18:19
cohan
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