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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1907190819091910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 260
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:28

ну стадион, так стадион )
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:54

как увеличить кредитный лимит по О карте?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:27

Как здесь правильно погасить кредит?

Когда хочешь частично досрочно погасить кредит, достаточно будет перевести сумму в ИБ? Или надо идти в отделение, писать заявление?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:48

  kianushkolosov написав:Когда хочешь частично досрочно погасить кредит, достаточно будет перевести сумму в ИБ? Или надо идти в отделение, писать заявление?

По карточному -- да, так и есть. А вот по товарному могут быть ньюансы, возможно, достаточно звякнуть и договориться о перезачете большей суммы.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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