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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:28
ну стадион, так стадион )
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:54
как увеличить кредитный лимит по О карте?
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Додано: Вів 19 січ, 2021 22:27
Когда хочешь частично досрочно погасить кредит, достаточно будет перевести сумму в ИБ? Или надо идти в отделение, писать заявление?
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kianushkolosov
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Додано: Вів 19 січ, 2021 22:48
kianushkolosov написав:
Когда хочешь частично досрочно погасить кредит, достаточно будет перевести сумму в ИБ? Или надо идти в отделение, писать заявление?
По карточному -- да, так и есть. А вот по товарному могут быть ньюансы, возможно, достаточно звякнуть и договориться о перезачете большей суммы.
... делайте хоть что-нибудь!
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Вів 19 січ, 2021 21:39
sens
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