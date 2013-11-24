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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:28
ну стадион, так стадион )
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:54
как увеличить кредитный лимит по О карте?
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J
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Додано: Вів 19 січ, 2021 22:27
Когда хочешь частично досрочно погасить кредит, достаточно будет перевести сумму в ИБ? Или надо идти в отделение, писать заявление?
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kianushkolosov
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Додано: Вів 19 січ, 2021 22:48
kianushkolosov написав:
Когда хочешь частично досрочно погасить кредит, достаточно будет перевести сумму в ИБ? Или надо идти в отделение, писать заявление?
По карточному -- да, так и есть. А вот по товарному могут быть ньюансы, возможно, достаточно звякнуть и договориться о перезачете большей суммы.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 січ, 2021 23:36
J написав:
как увеличить кредитный лимит по О карте?
Потратить 50 грн.
Закинуть на месяц на полку.
Повысят сами
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 20 січ, 2021 00:32
ukrprom2014 написав: J написав:
как увеличить кредитный лимит по О карте?
Потратить 50 грн.
Закинуть на месяц на полку.
Повысят сами
Так и просходит
,но лимит не меняется
Видимо я не "правильную" сумму трачу
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an0nym
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