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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1907190819091910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 260
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:28

ну стадион, так стадион )
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:54

как увеличить кредитный лимит по О карте?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:27

Как здесь правильно погасить кредит?

Когда хочешь частично досрочно погасить кредит, достаточно будет перевести сумму в ИБ? Или надо идти в отделение, писать заявление?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:48

  kianushkolosov написав:Когда хочешь частично досрочно погасить кредит, достаточно будет перевести сумму в ИБ? Или надо идти в отделение, писать заявление?

По карточному -- да, так и есть. А вот по товарному могут быть ньюансы, возможно, достаточно звякнуть и договориться о перезачете большей суммы.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:36

  J написав:как увеличить кредитный лимит по О карте?

Потратить 50 грн.
Закинуть на месяц на полку.
Повысят сами :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2511
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 00:32

  ukrprom2014 написав:
  J написав:как увеличить кредитный лимит по О карте?

Потратить 50 грн.
Закинуть на месяц на полку.
Повысят сами :)


Так и просходит :twisted: ,но лимит не меняется :(
Видимо я не "правильную" сумму трачу :mrgreen:
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:14

an0nym
Может у Вас просрочки в других банках были...
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2511
З нами з: 09.03.14
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