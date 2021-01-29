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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:09
Re: Идея Банк
а в какой лимит КБ пойдут операции, которые сделаны сегодня-завтра и очевидно проведутся в феврале - в февральский или январский? Карта КБО. Если в январе пятисотка уже наскирдована, можно ли уже сейчас косить февральское сено?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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