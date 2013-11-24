Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:09

а в какой лимит КБ пойдут операции, которые сделаны сегодня-завтра и очевидно проведутся в феврале - в февральский или январский? Карта КБО. Если в январе пятисотка уже наскирдована, можно ли уже сейчас косить февральское сено?