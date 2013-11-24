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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1908190919101911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 260
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
62
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:09

Re: Идея Банк

а в какой лимит КБ пойдут операции, которые сделаны сегодня-завтра и очевидно проведутся в феврале - в февральский или январский? Карта КБО. Если в январе пятисотка уже наскирдована, можно ли уже сейчас косить февральское сено?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:15

Re: Идея Банк

  Кащей написав:а в какой лимит КБ пойдут операции, которые сделаны сегодня-завтра и очевидно проведутся в феврале - в февральский или январский? Карта КБО. Если в январе пятисотка уже наскирдована, можно ли уже сейчас косить февральское сено?


Мали би за січень, але якщо вже є ліміт, то все. По друге, тут сьогодні був крайній термін гаситись, для противників абонки, а тоді взагалі вийде швидше всього, що витрати підуть як за свої з пониженим кешбеком.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:32

Re: Идея Банк

с некоторых пор Идея повадилась выплачивать КБ по КБО в первый рабочий день месяца. А значит, непроведенные операции (по идее) в январский КБ не войдут.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлень: 1247
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