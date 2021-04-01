Ну у меня есть обе и кэшбек упал по обеим. Так что Вы правы О.карта как и КБО теперь по ходу платится в первый рабочий день месяца. И это радует
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Додано: Чет 01 кві, 2021 13:35
Re: Идея Банк
Додано: Чет 01 кві, 2021 20:41
Re: Идея Банк
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:33
У меня теперь обе карты: и КБО, и О.Карта. Так забавно...
По О.Карте, как здесь уже упоминали, за операцию от 30.03. кешбэк не начислили (т.е. не выплатили), я так понимаю, пойдет в следующий месяц.
А по КБО... там был возврат крупной суммы, еще январьского платежа... и весь начисленный кэшбэк из-за этого возврата, как я понимаю, и сняли, т.е. по КБО - нули.
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