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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1930193119321933

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 261
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:35

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:Ну у меня-то только О.Карта, поэтому в моем случае только КБ по О.Карте упал на О.Карту :)

Ну у меня есть обе и кэшбек упал по обеим. Так что Вы правы О.карта как и КБО теперь по ходу платится в первый рабочий день месяца. И это радует ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:41

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:О.карта как и КБО теперь по ходу платится в первый рабочий день месяца. И это радует

Не радує тим, що раніше кешбек платили за датою операції, а не датою проводки. І тепер прийдеться розпочинати новий місяць не з повним 10-тисячним лімітом для здійснення операцій з кешбеком.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:33

У меня теперь обе карты: и КБО, и О.Карта. Так забавно...
По О.Карте, как здесь уже упоминали, за операцию от 30.03. кешбэк не начислили (т.е. не выплатили), я так понимаю, пойдет в следующий месяц.

А по КБО... там был возврат крупной суммы, еще январьского платежа... и весь начисленный кэшбэк из-за этого возврата, как я понимаю, и сняли, т.е. по КБО - нули.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 01:22

  ingtrans написав:
  mustbe написав:
  ingtrans написав:Похоже, и О.Карту перевели на выплаты КБ 1-го числа.

Похоже, что кб по КБО упал на О-карту )

Ну у меня-то только О.Карта, поэтому в моем случае только КБ по О.Карте упал на О.Карту :)

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Митяйка
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