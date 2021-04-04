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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Flamingo
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Додано: Чет 01 кві, 2021 20:41
Flamingo написав:
О.карта как и КБО теперь по ходу платится в первый рабочий день месяца. И это радует
Не радує тим, що раніше кешбек платили за датою операції, а не датою проводки. І тепер прийдеться розпочинати новий місяць не з повним 10-тисячним лімітом для здійснення операцій з кешбеком.
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Пансер
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Додано: Чет 01 кві, 2021 22:33
У меня теперь обе карты: и КБО, и О.Карта. Так забавно...
По О.Карте, как здесь уже упоминали, за операцию от 30.03. кешбэк не начислили (т.е. не выплатили), я так понимаю, пойдет в следующий месяц.
А по КБО... там был возврат крупной суммы, еще январьского платежа... и весь начисленный кэшбэк из-за этого возврата, как я понимаю, и сняли, т.е. по КБО - нули.
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Искатель
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 01:22
ingtrans написав: mustbe написав: ingtrans написав:
Похоже, и О.Карту перевели на выплаты КБ 1-го числа.
Похоже, что кб по КБО упал на О-карту )
Ну у меня-то только О.Карта, поэтому в моем случае только КБ по О.Карте упал на О.Карту
Аналогично
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Митяйка
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:10
Как изменить ПИН-КОД на ОКарте (банкомата/терминала Идеи нету в округе 50 км)?
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jay2004
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Додано: Нед 04 кві, 2021 13:57
Искатель написав:
А по КБО... там был возврат крупной суммы, еще январьского платежа... и весь начисленный кэшбэк из-за этого возврата, как я понимаю, и сняли, т.е. по КБО - нули.
У меня тоже непонятка с КБО.
В этом году была единственная покупка 10К в конце февраля, проводка 1 марта. В марте КБ=0
Дальше возврат покупки в начале марта.
1 апреля на КБО залетело 243грн.
Шо это?
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ВIВ
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:09
Поляк продаєтьсяhttps://finclub.net/ua/news/biloruskyi- ... v-mtb.html
в Неньці УКраїні...теж гомонять шо Алла Поляка викупить...до осені року 2021.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:24
Квесторе_поверніться написав:
теж гомонять шо Алла Поляка викупить...до осені року 2021.
Війна іде і русня свій зашморг лиш розширює
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klug
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