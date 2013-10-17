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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1931193219331934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 261
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:48

Re: Идея Банк

  ВIВ написав:Тут имея О.Карту, чтоб свои с КБО выводить без спонсорства- по 49 коп кидать?
Или есть уже другие варианты?

Расшифруйте о чем речь и что такое КБО? Тоже хочу что-то куда-то выводить без спонсорства :D
malinin007
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