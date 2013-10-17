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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:48
ВIВ написав:
Тут имея О.Карту, чтоб свои с КБО выводить без спонсорства- по 49 коп кидать?
Или есть уже другие варианты?
Расшифруйте о чем речь и что такое КБО? Тоже хочу что-то куда-то выводить без спонсорства
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malinin007
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Сер 07 кві, 2021 17:37
cohan
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