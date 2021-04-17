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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:48
ВIВ написав:
Тут имея О.Карту, чтоб свои с КБО выводить без спонсорства- по 49 коп кидать?
Или есть уже другие варианты?
Расшифруйте о чем речь и что такое КБО? Тоже хочу что-то куда-то выводить без спонсорства
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malinin007
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Додано: Чет 08 кві, 2021 00:06
malinin007 написав:
Расшифруйте о чем речь и что такое КБО? Тоже хочу что-то куда-то выводить без спонсорства
Нема чого привселюдно виводити - беріть О.Кард і живість спокійно, а ще краще спершу до Укрсибу завітайте.
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klug
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Додано: Нед 18 кві, 2021 08:36
Ломаю голову над ребусом, гуру подскажите.
26 февраля онлайн-покупка с КБО кредитными =10180грн., провелась 1 марта.
Возврат покупки 16 марта.
КБ пришел 1 апреля =246грн.
Это не 5%, но и даже 2%. Никаких других покупок за последние пол-года нет.
Можно это как-то здраво объяснить, или все же потревожить ГЛ?
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ВIВ
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:56
ВIВ написав:
Ломаю голову над ребусом, гуру подскажите.
26 февраля онлайн-покупка с КБО кредитными =10180грн., провелась 1 марта.
Возврат покупки 16 марта.
КБ пришел 1 апреля =246грн.
Это не 5%, но и даже 2%. Никаких других покупок за последние пол-года нет.
Можно это как-то здраво объяснить, или все же потревожить ГЛ?
У меня при возвратах на КБО вообще кешбэк списывался под ноль. Причем покупка была в январе, а возврат был в марте. Так что радуйтесь, что Вам что-то выплатили и не забрали.
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