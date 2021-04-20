Расшифруйте о чем речь и что такое КБО? Тоже хочу что-то куда-то выводить без спонсорства
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:48
Re: Идея Банк
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:53
Додано: Чет 08 кві, 2021 00:06
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:36
Ломаю голову над ребусом, гуру подскажите.
26 февраля онлайн-покупка с КБО кредитными =10180грн., провелась 1 марта.
Возврат покупки 16 марта.
КБ пришел 1 апреля =246грн.
Это не 5%, но и даже 2%. Никаких других покупок за последние пол-года нет.
Можно это как-то здраво объяснить, или все же потревожить ГЛ?
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:56
У меня при возвратах на КБО вообще кешбэк списывался под ноль. Причем покупка была в январе, а возврат был в марте. Так что радуйтесь, что Вам что-то выплатили и не забрали.
Додано: Сер 21 кві, 2021 08:08
Попробовал сделать СЭП платеж с КБО (за счет своих средств).
Пишет: комиссия 1% (а не 0,5%). Что-то поменялось в тарифах или я что-то не так делаю?
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:28
Re: Идея Банк
У человека был счет в Идее, но все карты закрыты.
Соответственно чтобы открыть О.Карту, нужны активные карты и О.код.
Какую посоветуете открыть карту, чтоб все по ней было бесплатно - цель только чтобы получить О.Код и продолжить оформление О.Карты.?
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