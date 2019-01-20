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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1931193219331934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 261
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:48

Re: Идея Банк

  ВIВ написав:Тут имея О.Карту, чтоб свои с КБО выводить без спонсорства- по 49 коп кидать?
Или есть уже другие варианты?

Расшифруйте о чем речь и что такое КБО? Тоже хочу что-то куда-то выводить без спонсорства :D
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:53

  malinin007 написав:
  ВIВ написав:Тут имея О.Карту, чтоб свои с КБО выводить без спонсорства- по 49 коп кидать?
Или есть уже другие варианты?

Расшифруйте о чем речь и что такое КБО? Тоже хочу что-то куда-то выводить без спонсорства :D


https://ideabank.ua/uk/card-credit/kred ... che-online
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 00:06

  malinin007 написав:Расшифруйте о чем речь и что такое КБО? Тоже хочу что-то куда-то выводить без спонсорства :D

Нема чого привселюдно виводити - беріть О.Кард і живість спокійно, а ще краще спершу до Укрсибу завітайте.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:36

Ломаю голову над ребусом, гуру подскажите.
26 февраля онлайн-покупка с КБО кредитными =10180грн., провелась 1 марта.
Возврат покупки 16 марта.
КБ пришел 1 апреля =246грн.
Это не 5%, но и даже 2%. Никаких других покупок за последние пол-года нет.
Можно это как-то здраво объяснить, или все же потревожить ГЛ?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:56

  ВIВ написав:Ломаю голову над ребусом, гуру подскажите.
26 февраля онлайн-покупка с КБО кредитными =10180грн., провелась 1 марта.
Возврат покупки 16 марта.
КБ пришел 1 апреля =246грн.
Это не 5%, но и даже 2%. Никаких других покупок за последние пол-года нет.
Можно это как-то здраво объяснить, или все же потревожить ГЛ?

У меня при возвратах на КБО вообще кешбэк списывался под ноль. Причем покупка была в январе, а возврат был в марте. Так что радуйтесь, что Вам что-то выплатили и не забрали.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:08

  ramzes4 написав:
  KVV написав:Искатель я робив.

п2п на моню за 1%. на Окарту буде теж 1% згідно тарифів.

Так що або втратьте 1% при п2п або заробіть 2% при кошерній онлайн оплаті.

Зачем P2P? Можно СЭП за 0,5% отправить. Выгоднее варианта не нашел.

Попробовал сделать СЭП платеж с КБО (за счет своих средств).
Пишет: комиссия 1% (а не 0,5%). Что-то поменялось в тарифах или я что-то не так делаю?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:28

Re: Идея Банк

У человека был счет в Идее, но все карты закрыты.
Соответственно чтобы открыть О.Карту, нужны активные карты и О.код.
Какую посоветуете открыть карту, чтоб все по ней было бесплатно - цель только чтобы получить О.Код и продолжить оформление О.Карты.?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:40

ВIВ
Уже не актуально,
перевыпустили КБ, к текущему счету.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:24

  Искатель написав:
  ramzes4 написав:Зачем P2P? Можно СЭП за 0,5% отправить. Выгоднее варианта не нашел.

Попробовал сделать СЭП платеж с КБО (за счет своих средств).
Пишет: комиссия 1% (а не 0,5%). Что-то поменялось в тарифах или я что-то не так делаю?

Через веб версію та з рахунку пробували?
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:49

Re: Идея Банк

Закрыл КБОнлайн со страховкой и открыл О.Карт. Тарифы изучил.https://obank.com.ua/sites/default/file ... 4.2021.pdf Но еще для перестраховки спрошу. Переводить по Р2Р на любой банк до 10000 и только платить ОМП первых 120 дней?
lel
 
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