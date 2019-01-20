Ломаю голову над ребусом, гуру подскажите. 26 февраля онлайн-покупка с КБО кредитными =10180грн., провелась 1 марта. Возврат покупки 16 марта. КБ пришел 1 апреля =246грн. Это не 5%, но и даже 2%. Никаких других покупок за последние пол-года нет. Можно это как-то здраво объяснить, или все же потревожить ГЛ?
ВIВ написав:Ломаю голову над ребусом, гуру подскажите. 26 февраля онлайн-покупка с КБО кредитными =10180грн., провелась 1 марта. Возврат покупки 16 марта. КБ пришел 1 апреля =246грн. Это не 5%, но и даже 2%. Никаких других покупок за последние пол-года нет. Можно это как-то здраво объяснить, или все же потревожить ГЛ?
У меня при возвратах на КБО вообще кешбэк списывался под ноль. Причем покупка была в январе, а возврат был в марте. Так что радуйтесь, что Вам что-то выплатили и не забрали.
У человека был счет в Идее, но все карты закрыты. Соответственно чтобы открыть О.Карту, нужны активные карты и О.код. Какую посоветуете открыть карту, чтоб все по ней было бесплатно - цель только чтобы получить О.Код и продолжить оформление О.Карты.?