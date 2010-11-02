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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:20
lel написав:
перестраховки спрошу. Переводить по Р2Р на любой банк до 10000 и только платить ОМП первых 120 дней?
Верно.
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П'ят 23 кві, 2021 10:52
joik
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