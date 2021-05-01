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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1934193519361937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 261
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 06:06

  ВIВ написав:КБ ни по О.карте, ни по КБО нету.
В приложении "доступная сумма"=0 - чушь какая-то

Так выходные же и праздники. По КБО не могу ничего сказать, но по О.Карте и раньше в выходные не выплачивали КБ.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 07:32

  ingtrans написав:
  Ромасик написав:у меня в истории о-карты видны только заблокированные суммы. Списанных сумм не видно вообще. Это так и должно быть или я что-то не так делаю? Только недавно завел это чудо, еще не разобрался.

То есть часть операций не отображается? По О.Карте как бы вообще не видно, что списано, а что нет. Раньше можно было хотя бы по времени определить, то сейчас я не знаю способа отличить проведенные от заблокированных.


У мене те саме. Я на днях із паспортом і кодом зайшов у відділення Ідеї, вони мені відкрили доступ у старий інтернет банкінґ. Тепер усе видно. Рекомендую
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:33

Re: Идея Банк

ingtrans написав:
  anis написав:
ingtrans написав:[quote="5220925:Ромасик"]у меня в истории о-карты видны только заблокированные суммы. Списанных сумм не видно вообще. Это так и должно быть или я что-то не так делаю? Только недавно завел это чудо, еще не разобрался.

То есть часть операций не отображается? По О.Карте как бы вообще не видно, что списано, а что нет. Раньше можно было хотя бы по времени определить, то сейчас я не знаю способа отличить проведенные от заблокированных.
В веб-версии заблокиронные отдельно.

В новом или старом? В старый доступа у новых клиентов вроде нет, а в новый я, конечно, давненько не заглядывал, но, мне казалось, там ничего такого раньше не было. Сейчас заглянул, а там вообще выписка не отображается.[/quote]В старом, новый недовеб!
anis
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