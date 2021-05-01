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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 тра, 2021 06:06
ВIВ написав:
КБ ни по О.карте, ни по КБО нету.
В приложении "доступная сумма"=0 - чушь какая-то
Так выходные же и праздники. По КБО не могу ничего сказать, но по О.Карте и раньше в выходные не выплачивали КБ.
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ingtrans
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Додано: Нед 02 тра, 2021 07:32
ingtrans написав: Ромасик написав:
у меня в истории о-карты видны только заблокированные суммы. Списанных сумм не видно вообще. Это так и должно быть или я что-то не так делаю? Только недавно завел это чудо, еще не разобрался.
То есть часть операций не отображается? По О.Карте как бы вообще не видно, что списано, а что нет. Раньше можно было хотя бы по времени определить, то сейчас я не знаю способа отличить проведенные от заблокированных.
У мене те саме. Я на днях із паспортом і кодом зайшов у відділення Ідеї, вони мені відкрили доступ у старий інтернет банкінґ. Тепер усе видно. Рекомендую
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Dimaa
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:33
ingtrans написав: anis написав:
ingtrans написав:[quote="5220925:Ромасик"]у меня в истории о-карты видны только заблокированные суммы. Списанных сумм не видно вообще. Это так и должно быть или я что-то не так делаю? Только недавно завел это чудо, еще не разобрался.
То есть часть операций не отображается? По О.Карте как бы вообще не видно, что списано, а что нет. Раньше можно было хотя бы по времени определить, то сейчас я не знаю способа отличить проведенные от заблокированных.
В веб-версии заблокиронные отдельно.
В новом или старом? В старый доступа у новых клиентов вроде нет, а в новый я, конечно, давненько не заглядывал, но, мне казалось, там ничего такого раньше не было. Сейчас заглянул, а там вообще выписка не отображается.[/quote]В старом, новый недовеб!
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anis
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Нед 02 тра, 2021 10:34
anis
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