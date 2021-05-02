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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 тра, 2021 06:06
ВIВ написав:
КБ ни по О.карте, ни по КБО нету.
В приложении "доступная сумма"=0 - чушь какая-то
Так выходные же и праздники. По КБО не могу ничего сказать, но по О.Карте и раньше в выходные не выплачивали КБ.
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ingtrans
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Додано: Нед 02 тра, 2021 07:32
ingtrans написав: Ромасик написав:
у меня в истории о-карты видны только заблокированные суммы. Списанных сумм не видно вообще. Это так и должно быть или я что-то не так делаю? Только недавно завел это чудо, еще не разобрался.
То есть часть операций не отображается? По О.Карте как бы вообще не видно, что списано, а что нет. Раньше можно было хотя бы по времени определить, то сейчас я не знаю способа отличить проведенные от заблокированных.
У мене те саме. Я на днях із паспортом і кодом зайшов у відділення Ідеї, вони мені відкрили доступ у старий інтернет банкінґ. Тепер усе видно. Рекомендую
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Dimaa
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:33
ingtrans написав: anis написав:
ingtrans написав:[quote="5220925:Ромасик"]у меня в истории о-карты видны только заблокированные суммы. Списанных сумм не видно вообще. Это так и должно быть или я что-то не так делаю? Только недавно завел это чудо, еще не разобрался.
То есть часть операций не отображается? По О.Карте как бы вообще не видно, что списано, а что нет. Раньше можно было хотя бы по времени определить, то сейчас я не знаю способа отличить проведенные от заблокированных.
В веб-версии заблокиронные отдельно.
В новом или старом? В старый доступа у новых клиентов вроде нет, а в новый я, конечно, давненько не заглядывал, но, мне казалось, там ничего такого раньше не было. Сейчас заглянул, а там вообще выписка не отображается.[/quote]В старом, новый недовеб!
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anis
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Додано: Нед 02 тра, 2021 17:19
Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
знатокам спасибо большое от меня .
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allochka171200
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Додано: Нед 02 тра, 2021 17:30
allochka171200 написав:
Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
знатокам спасибо большое от меня .
Если гривень то не опасно. Фгвфл сумму до 200000 компенсирует в любом случае. Но кладите так чтобы не превысить эту сумму с учетом начисленных %%.
3Ы. Только я не понял а тут что разве есть интересные проценты по вкладам?
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Flamingo
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Додано: Нед 02 тра, 2021 17:41
allochka171200 написав:
Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
знатокам спасибо большое от меня .
До 200 000 грн куда угодно можно, а учитывая, что ни одна евродочка пока не падала, то сюда можно и больше 200к,на самом деле
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Faceless
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:32
Кешбеки завезли.
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Кочевник
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:41
Кочевник написав:
Кешбеки завезли.
По КБО вижу, по О.карте нет.
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ВIВ
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:43
ВIВ написав: Кочевник написав:
Кешбеки завезли.
По КБО вижу, по О.карте нет.
По О.Карте тоже начислили.
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ingtrans
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