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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 тра, 2021 15:19
maxstar написав:
Можно где-то увидеть точки выдачи
О.карт?
На сайті називається "список відділень банку".
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