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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1935193619371938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 261
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:19

  maxstar написав:Можно где-то увидеть точки выдачи
О.карт?

На сайті називається "список відділень банку".
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:58

Подскажите, оплаты О.Картой Портмоне и Лайфсел на сайте не окешбечиваются?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:05

  ВIВ написав:Подскажите, оплаты О.Картой Портмоне и Лайфсел на сайте не окешбечиваются?

Вы не Портмоне и Лайфсел смотрите, а зайдите в приложение, посмотрите MCC для соответствующих операций и сравните с кодами, на которые начисляют кешбэк по О.Карте.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:13

  ingtrans написав: Портмоне
4816
  ingtrans написав: Лайфсел
4814
Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
Получается должно окешбечиться?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:18

Re: Идея Банк

  ВIВ написав:Получается должно окешбечиться?

По 4814 точно кешбэк приходил, с 4816 тут дела не имел.
ingtrans
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