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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 тра, 2021 15:19
maxstar написав:
Можно где-то увидеть точки выдачи
О.карт?
На сайті називається "список відділень банку".
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:58
Подскажите, оплаты О.Картой Портмоне и Лайфсел на сайте не окешбечиваются?
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:05
ВIВ написав:
Подскажите, оплаты О.Картой Портмоне и Лайфсел на сайте не окешбечиваются?
Вы не Портмоне и Лайфсел смотрите, а зайдите в приложение, посмотрите MCC для соответствующих операций и сравните с кодами, на которые начисляют кешбэк по О.Карте.
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ingtrans
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:13
ingtrans написав:
Портмоне
4816
ingtrans написав:
Лайфсел
4814Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
Получается должно окешбечиться?
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:18
ВIВ написав:
Получается должно окешбечиться?
По 4814 точно кешбэк приходил, с 4816 тут дела не имел.
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Вів 04 тра, 2021 16:51
cohan
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