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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 тра, 2021 15:19
maxstar написав:
Можно где-то увидеть точки выдачи
О.карт?
На сайті називається "список відділень банку".
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klug
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:58
Подскажите, оплаты О.Картой Портмоне и Лайфсел на сайте не окешбечиваются?
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ВIВ
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:05
ВIВ написав:
Подскажите, оплаты О.Картой Портмоне и Лайфсел на сайте не окешбечиваются?
Вы не Портмоне и Лайфсел смотрите, а зайдите в приложение, посмотрите MCC для соответствующих операций и сравните с кодами, на которые начисляют кешбэк по О.Карте.
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ingtrans
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:13
ingtrans написав:
Портмоне
4816
ingtrans написав:
Лайфсел
4814Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
Получается должно окешбечиться?
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ВIВ
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:18
ВIВ написав:
Получается должно окешбечиться?
По 4814 точно кешбэк приходил, с 4816 тут дела не имел.
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ingtrans
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Додано: Вів 04 тра, 2021 19:54
ingtrans
В общем через поддержку выяснил, в О.Карте есть такое понятие "операция не расписана по счету". Такое может происходить, когда мы оплачиваем товар (через Ликпей и подобный сервис- это важно!), но не успеваем его забрать за 3 дня до окончания месяца "А" (Ликпей как бы блокирует сумму). Тогда эта операция "распишется" уже на следующий месяц ("А+1"). А КБ соответственно зайдет до 10 числа месяца "А+2"
В Картбланше Онлайн лучше - КБ заходит если на конец месяца операция есть в выписке.
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ВIВ
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Додано: Вів 04 тра, 2021 20:00
ВIВ написав:
В общем через поддержку выяснил, в О.Карте есть такое понятие "операция не расписана по счету".
Ну то есть просто еще не было проводки?
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ingtrans
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Додано: Вів 04 тра, 2021 20:37
ingtrans написав:
о есть просто еще не было проводки
Нет, не совсем, проводка была
, в выписке операция есть в апреле.
Тут какой-то "эксклюзивный" термин - "не расписана по счету"
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ВIВ
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Додано: Вів 04 тра, 2021 20:41
ВIВ написав: ingtrans написав:
о есть просто еще не было проводки
Проводка была, в выписке операция есть в апреле.
Тут какой-то "эксклюзивный" термин - "не расписана по счету"
Вы в какой выписке смотрите? Говорят разницу между проведенными и не проведенными платежами видно только в старом ИБ. В новом ИБ и в приложении не видно, какие платежи проведены, а какие нет. Но вообще те 3 дня очень напоминают обычную проводку.
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ingtrans
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Додано: Вів 04 тра, 2021 20:49
ingtrans написав: ВIВ написав: ingtrans написав:
о есть просто еще не было проводки
Проводка была, в выписке операция есть в апреле.
Тут какой-то "эксклюзивный" термин - "не расписана по счету"
Вы в какой выписке смотрите? Говорят разницу между проведенными и не проведенными платежами видно только в старом ИБ. В новом ИБ и в приложении не видно, какие платежи проведены, а какие нет. Но вообще те 3 дня очень напоминают обычную проводку.
Rozetka платежі через Liqpay може навіть тиждень проводити.
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Кочевник
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